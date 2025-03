Rain Palmiste: peaminister, suurendage inimeste kindlustunnet ja ostujõudu!

Muutustega valitsuses ning allkirjastatud koalitsioonileppe aluskavandiga on ettevõtjate vaates tervitatav, et teeme riigina sammu paremale ja tõmbame valitsemisega seotud kulusid koomale. Konkreetsete sammudena tuleks ajutiselt peatada indekseerimine ning maksude ülevaatamisel esimese asjana leida võimalus inimeste ostujõu suurendamiseks, näiteks muuta peamised toiduained madalama maksumääraga soodsamaks. Eesti tarbija kindlustunne on jätkuvalt ekstreemselt väike ning midagi tuleb ette võtta.