VÄRSKE PODCAST Kriis või mitte, kuid keldri ja toiduvarud peaks ikka üle vaatama

Ajakirjanikud räägivad saate alguses põhjalikumalt sellel nädalal Tartu Postimehes ilmunud intervjuust, milles päästeameti ennetuspartner Taavi Siilbek tõdes, et enamik korteriühistuid pole kriisiks valmistumiseks tegudeni jõudnud. Raba ja Uuetoa leidsid, et valmistuda võiks ka igaüks ise. Tõdeti, et kriisiks valmistumine on nagu harrastussportimine, sest kumbki tegevus on millegi ennetamiseks.