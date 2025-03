Eestis mõjutab endometrioos ligi 30 000 naist

Endometrioos on valdavalt noorte naiste krooniline haigus, kus emakaõõnt vooderdava limaskesta ehk endomeetriumi kude kasvab ja toimib väljaspool emakat.

Tartu Ülikooli Kliinikumi naistearsti doktor Helen Reimi sõnul on endometrioosi kaebused väga mitmetahulised, kuid sagedamini seotud just kroonilise valu, viljatuse ja menstruaaltsükli häiretega. «Endometrioos võib kulgeda märkamatult, kuid ligikaudu 80 protsenti patsientidest esineb menstruatsiooni ajal või ka tsükliväliselt elukvaliteeti häiriv alakõhuvalu,» rääkis ta. Sagedaseks probleemiks on ka lastetus, mida võivad põhjustada endometrioosist tingitud liited ning kaasnevad hormonaalsed nihked ja muutused kõhuõõnevedeliku koostises, mis takistavad rasestumist. Paljudel naistel, kellel uuritakse lastetuse põhjusi, leitakse kaasuvalt endometrioos. «Samas rasestuvad enamus endometrioosiga patsientidest probleemideta,» rahustas doktor Reim.