Petserimaa mees peab võitlust, et Eesti riik koristaks Venemaa tema passist ära

Tartu rahulepingule Eesti poolelt alla kirjutanud Jaan Poska bareljeefi ees seisev pensionär Vaido Tammeorg (paremal) on nördinud, et tema passi on sünnikohaks märgitud Venemaa. Setomaa ülemsootska Urmo Uiboleht aitab tal asja lahendada.

Foto: Margus Ansu