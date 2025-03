Ismail Mirzojev: kes aitab Masingu koolis puhkenud kriisi lahendada?

Tartu Herbert Masingu kooli ümber lahvatanud pinged on ebameeldiv meeldetuletus, et üksnes headest kavatsustest – olgu need siis innovaatilised õppeprogrammid või linna hooliv strateegia vaimse tervise toetamise kohta – ei piisa. Kooli kollektiivist kostvad süüdistused, et osa õpetajaid on sattunud töökeskkonnas kiusamise ja solvavate väljaütlemiste ohvriks, on tõsised.