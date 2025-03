KORDUMATU KODU Uusarenduses elades ihkas süda midagi enamat. Selle leidsid kaasad Juhan Liivi naabertalust

Veel mõni aasta tagasi elasid nad ühes poeg Arminiga Tartu külje all uusarenduses, ent süda ihkas enamat. Kui Tartu ülikooli kliinikumis õena töötav Katrin Vaasna-Karo siis ühtäkki Kopli talu müügikuulutust nägi, tundis ta kohe, et just see ongi perele õige koht. Torumehest abikaasat Andris Karot ta pikalt veenma ei pidanud, mees oli mõttega kohe päri.