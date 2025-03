Tark Tartu Probleem on selles, et iga päev on pidupäev. Kel aju vähegi lubab, sööb üle

Professor Uku Vainik sööb seekord lõunaks brokolisalatit jõhvikate ja mandlilaastudega. «Brokol ei ole väga pehme. See tuleb korralikult läbi närida, ei saa süüa tervet portsu siuhti! ära,» kommenteerib ta. «Kõht jõuab sel juhul ka pihta saada, et midagi sealt nüüd tuleb.»

Oleme jõudnud ajastusse, kus inimese elu kõikide sihtide, nii laste kasvatamise, karjääri, enesearengu, edu ja jõukuse, reisimise ning ka hobide kõrvale on tõusnud veel üks ülimalt tähtis eesmärk. See on eesmärk langetada kaalu!