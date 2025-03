Moslemid loodavad Ihaste «mošee» asemel palveruumi leida

Märtsi jooksul on Tartu moslemid Ihaste elamurajoonis õhtuti palvetamas käinud tavapärasest sagedamini, sest vältab islami kalendri üheksas kuu, mil arvatavalt sai alguse nende pühakiri Koraan. Nii on neil paastukuu, mil koidikust loojanguni toidust, joogist ja pahedest eemale hoitakse ja ka heategevusele keskendutakse. See on liikuv kuu, tänavu lõpeb ramadaan 30. märtsil.