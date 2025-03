Võisiku hiiglaslik hooldekodu läks oksjonile

Eesti kinnisvaraturul pole praegu ilmselt kuigi palju pakkumisi, millel oleks nii pikk ja kirev ajalugu. Võisikul asub Eesti üks vanimaid mõisakomplekse, mille juured ulatuvad 16. sajandi keskpaika. 18.–19. sajandil oli see üks Liivimaa suurimaid mõisaid. Mõisa tuntuimad seosed on Timotheus Eberhard von Bockiga, kelle elulugu on jäädvustatud Jaan Krossi romaanis «Keisri hull».