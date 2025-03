Politseipatrullidel on info tehnoülevaatuseta auto kohta olemas ning juht peatatakse, kui teda selle autoga liikluses märgatakse.

Facebooki gruppi «Märgatud Tartus» on mõne päeva jooksul tehtud mitu postitust toidukullerist, kes sõidab Tartus ringi tehnoülevaatuseta autoga. Anonüümne postitaja on sellest korduvalt ka politseile märku andnud, kuid tema arvates ei tee politsei ohtlikust liiklejast väljagi. Nii see pole, kinnitab politsei.