VIDEO Kambjas pingutavad õpetajad kõigest väest, et Ukraina lastele head haridust anda

Sirle Kuristik on hariduselt vene filoloog, kel on Ukrainaga tugev side. Ta on käinud Karpaatides matkamas ja palju kordi Kiievis, kust oli pärit ta kursuseõde. Ja siis, 2022. aasta kevadel oli ka terve Eesti ühtäkki Ukraina peresid ja lapsi täis.