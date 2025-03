IN MEMORIAM See, mida ta tegi, oli ajastutruu ning ta tegi seda hingega

Kolleeg Jüri Kulasalu ütles, et ju Udo läks oma kaasale järele. Udo Tiirmaa abikaasa arhitekt Virve Tiirmaa suri tänavu jaanuaris, napilt kuu enne oma 100. sünnipäeva. «Eks see ole paljudel nii, kes on ikka pikki aastaid koos elanud ja kokku kasvanud, lähevad ka koos,» märkis Kulasalu.