Märt Meesak: elanikkonna kaitses on suured augud

Tartu Postimehes ilmus Mihkel Leesi arvamuslugu elanikkonna kaitsest. Teema on tõesti väga oluline ja olen ka ise sellel teemal varem kirjutanud pealkirja all «Trummipõrin küll, aga kus on varjumiskohad» (TPM 15.10.24). Toona vastas Lees minu tekstile soovitusega inimestel oma keldris varjuda. Nagu siis, on ka seekord saanud oluline teema pigem loosungliku käsitluse.