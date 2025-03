Erkki Bahovski: usalduse purunemine Euroopa ja Ameerika vahel

Ühest küljest näib olevat halb plaan pöörata USA-le selg relvaostu küsimuses – võibolla paneksid suurenenud relvaostud USA-lt leebuma ka president Donald Trumpi, kes on kehtestanud Euroopa Liidu vastu tollitariifid. Pealegi tegeleb praegune, Trumpi administratsioon suures osas raha lugemisega – miks siis mitte neile seda võimalust pakkuda?

Ent Trump pole olnud oma sõnumites järjepidev. Näiteks on ta lõpetanud Ukrainale sõjalise abi andmise, et seejärel see taastada. Veel tülitseb Trump Taaniga Gröönimaa pärast. Teame oma moonaskandaalistki, kui kaua võivad aega võtta relvatarned. Nüüd võib ette kujutada olukorda, kus Euroopa Liit ootab USA-lt pikisilmi relvi, aga Trump jõuab selle aja sees mitu korda meelt muuta. Kuid relvatarned peavad olema kindla peale minek.