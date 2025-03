Päästeametnik kriisivalmidusest: enamik korteriühistuid pole tegudeni jõudnud

Päästeameti ennetuspartner Taavi Siilbek nentis, et ühistumajade esmane varjumiskoht on nende oma kelder ja kõige esimene asi, mis ette võtta, on selle koristamine kolast – et oleks ruumi. Pärast seda võib juba mõelda järgmistele sammudele.

Foto: Kristjan Teedema