Algab maailmas ainulaadne geeniuuring südamehaiguste ennetuse tõhustamiseks

Tegemist on kogu maailmas ainulaadse uuringuga, mille tulemusel võivad inimesed juba lähitulevikus hakata vajaduse korral saama personaalsel geeniriskil põhinevat ravi südametervise hoidmiseks. Geeniuuring on Eestis väga aktuaalne, sest hoolimata senistest pingutustest ja aastatepikkusest teavitustööst on just südamehaigused Eestis endiselt peamine surma põhjus. Uuringu käigus selgitatakse välja, kas geeniriski põhjal määratud ennetav ravi aitab südamehaigusi praegusest ravipraktikast tulemuslikumalt ära hoida.

On teada, et suure geeniriskiga inimestel esineb südamehaigusi sagedamini ja need avalduvad varem kui neil, kelle geenid viitavad väiksemale riskile. «Vahe on märkimisväärne – suure geneetilise riskiga inimestel on koguni 91 protsenti suurem südamehaiguste tekkimise risk,» selgitas Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog ja uuringu üks eestvedajaid doktor Margus Viigimaa.