Vahi tööstuspark paisub kolmandiku võrra

Meelemuutus tabas arendajat mullu napilt enne Vahi tööstuspargi 20. sünnipäeva, tunnistas Piibeleht Arenduse juht Madis Soodla. «Vallast ning ka ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest jõudsid meieni sõnumid, et selles piirkonnas võiks tööstusala ikka edasi arendada,» sõnas Soodla. «Selle teadmisega oli lihtne meelt muuta.»

Tartu vald algatas tööstuspargi laienduseks detailplaneeringu ning kui kõik sujub, saab see vastu võetud enne jaanipäeva. «Meil on toredad piirinaabrid ja vallaga koostöö ka sujub, seega loodame, et asi edeneb plaanipäraselt,» ütles Soodla.