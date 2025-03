Luunja volinikud nõuavad teises vallas elava vallavanema lahkumist

Hulk Luunja vallavolikogu liikmeid leiab, et vallavanem Aare Anderson on saanud oma ametikoha õigusvastaselt, sest valimiste eel ei elanud ta Luunja vallas, vaid tal oli seal ainult sissekirjutus. Pöördumise autorid tuginevad hiljuti saabunud riigikohtu otsusele, milles seisab, et kohalik omavalitsus peab kontrollima, kas inimene ikka elab seal, kuhu ta on sisse kirjutatud.