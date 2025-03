Ettevõtja rendib minimajade ehitamiseks maad tartlaste koduhoovis

Kuulutused on üles sättinud mees kinnitas, et tegemist pole mingi pettusega. Ka ei plaani ta tartlaste aedades midagi kasvatama hakata. «Otsin maad, kuhu minimaja üles seada,» selgitas ta.

Mees nõustus, et krüptiline ja salapärane kuulutus võib tekitada kahtlusi ning panna inimesi arvama, et tegemist on pettusega. «Raha jutt kuulutuse juures oli selleks, et tähelepanu püüda,» naeris ta.