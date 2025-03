Tartu mälestab teisipäeval märtsiküüditamise ohvreid

Just nüüd ja täna tuleb meil astuda oma riigi eest ühte sammu, ütles Tartu linnapea Urmas Klaas mälestuspäevale mõeldes. «Iseseisvuse taastamisest on möödunud 34 aastat, mille kestel oleme üles ehitanud demokraatliku õigusriigi, usus ja lootuses ise oma riigi, rahvuse ja kultuuri eest seista ja hoolt kanda,» sõnas Klaas. «Nüüd peame oma iseseisvust kindlustama, mälestama ja meenutama neid ohvreid, kel ei õnnestunud vaba Eestit näha ega vabas Eestis elada.»

KGB kongide muuseumi ajutiste näituse saalis on võimalik terve päeva vältel vaadata küüditamisteemalist animafilmi «Keha mälu». Mälestuspäeval on sissepääs muuseumisse tasuta. KGB kongide muuseum on avatud kell 11–17.