Reno Laidre: talvega kulutavad naastrehvid Tartus tolmuks 500 tonni asfalti

Unistades paremast Tartust räägitakse alati ootusest tervislikumale elukeskkonnale ja suuremale turvalisusele, nõudlikkus ilusa linnaruumi suhtes ajas kasvab. Tartut kaunistavad talvel rohked jõulutuled ja suvel lilleamplid, tartlaste kodud on kaunid, spordiväljakud ja -rajad nii sees kui väljas on pidevalt täis sportivaid inimesi. Võib päris kindel olla, et tartlane väärtustab ilu ja hoolib oma tervisest, kuid kahjuks käituvad paljud järgmisel hetkel ennasthävitavalt ja loovad mõõtmatul hulgal koledust