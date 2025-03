No võtkem näiteks Jäääär, väike puust pillidega bänd ... Selles muusikat teinud mehed salvestasid esimesed lood aastail 1991 ja 1992 ehk umbes 33 aastat tagasi ning on andnud välja paarkümmend helikandjat. Nüüd on valminud vinüülist topeltplaat «33 1/3», mille alapealkiri võiks olla «Unistuse täitumine». Plaadiesitluskontserte on vaid kaks, mõlemad erakordselt koos inBoiliga.