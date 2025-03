«Käisin sihipäraselt ainult Coopis, Rimisse ei läinud üldse. Eesmärk oligi auto võita ja just Tiguan,» ütles Meelis Laas. «Olen sõpradele kogu aeg kõva häälega rääkinud, et käin Coopis sellepärast, et ma võidan auto, ja seda kindlas kõneviisis. Mul ei ole ju mõtet teise poodi minna, kui sealt ei saa võitu.»