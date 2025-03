Soe talv kärpis lumepargis lustijate arvu tavalisest poole väiksemaks

Et talv möödus tavapärasest soojemalt ning näiteks Tartu suusamaratonigi tuli pidada Ida-Virumaal Alutagusel, jäi tänavu lund nõudvate hobidega tegelemiseks võrdlemisi vähe aega. See andis tunda nii Eesti Rahva Muuseumi lähedal Narva maantee ääres tegutsevas OÜs Tartu Lumepark, kus peale suusatamise on saanud ka täispuhutavate kummirõngastega mäest alla lasta, kui Tähtvere puhkepargi suusaradu haldavas Tartu Spordis.