Jahe küll, aga ikkagi kevad

Siiski ei lase tartlased end ilmast häirida. Nii on osa neist avastanud kohvikud, kus saab õues kuuma jooki nautida. Ka kalamehed kasutavad ära võimalust, et Emajõgi on küllalt varakult jäävaba. Oli tänavune talv ju kalameestele kesine, sest polnud piisavalt miinuskraade, et talipüüki harrastada.