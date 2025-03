Enamik inimesi andis mõista, et ega midagi head sellelt valitsuselt oodata ole, vaid pigem tuleks see riigikogu laiali saata ja teha erakorralised valimised.

Võimul olevate erakondade enneolematu ebapopulaarsus peegeldub ka Norstati korraldatud küsitlusest: kahe valitsus­erakonna koondtoetus on 18,7 protsenti, mis on pika puuga Eesti kõigi aegade negatiivne rekord. Nii vähene pole valitsuse toetus kunagi varem olnud. Tavapärane valitsuserakondade toetuse vahemik on olnud 40–50 protsenti.