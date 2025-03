Juhtkiri Appi, välisvangid tulevad mürinal kõik

Valitsus on andnud rohelise tule vakantsi täitmiseks välisvangidega, nagu on olnud justiitsminister Liisa Pakosta algatus, et jõude seisev kinnisvara kahjumit ei toodaks ega peaks hea väljaõppega töötajaid koondama. Kas aga selline majanduslikke kaalutlusi esiplaanile seadev mõtlemine on niisuguses valdkonnas asjakohane? Mis siis, kui teenime küll riigikassasse miljoneid ja ka linna eelarvesse maksutulu, sest vanglasüsteemi palgatase on Tartu mõistes ju korralik, aga kaotame turvatundes ja seeläbi elukvaliteedis?