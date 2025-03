Mait Klaassen: mis meie omavalitsus tegelikult on ja kes seda peaks valima?

Küsimus seisab ju selles, kellele jääb Eestis põhiseaduslik õigus valida saadikuid. Kas ainult Eesti Vabariigi kodanikele või laieneb see jätkuvalt ka neile, kes pole suutnud nüüd juba enam kui 30 aastaga jõuda otsusele, kus on nende kodumaa, mille nimel nad on nõus võitlema ja vajadusel ka elu andma. Agressorriigi kodanikest ma isegi ei räägi, sest nende valik on juba tehtud ja neil on võimalus valida oma kodumaal.