Puitmaja keldris süttis ahi, elanikel tuli suitsu eest õue pageda

Häirekeskus sai päästjaid Kastani tänavale ajendanud väljakutse neljapäeva hommikul kell 9.21. Helistaja teatas, et kahekorruselise puitmaja keldris on ahi põlema läinud ning majja levinud suitsu. Et elanikel tuli tänavale evakueeruda, reguleeris politsei sündmuskohal ka liiklust.