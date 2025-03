OTSEPILT Kanakullipaar Ruudi ja Alla naasis kaamera ette, peagi on oodata perelisa

Ruudi ja Alla täna alanud kevadet enam pikalt vastu võtta ei saagi – nende esimest muna on pessa oodata juba sel nädalal, andis teada Riigimetsa majandamise keskus (RKM). Seejuures on paaril võimalik rekordki teha, sest kõige varem on esimene muna pessa potsatanud 22. märtsil – nii 2022. kui ka eelmisel aastal. Kahel vahepealsel aastal sai Alla esimese munaga maha aga 27. märtsil.

Eelmine aasta oli Allale ja Ruudile väga viljakas, sest nad kasvatasid üles viis järglast, kellest üks poiss ja neli tüdrukud. Kõik said jala külge ka rõnga, kuid pole teada, kuidas neil esimene eluaasta on läinud, sest sünnipaika pole nad naasnud. Võimalik, et nad on vanematekodust kaugemale kolinud ja elavad õnnelikku kullielu, kirjutas RMK.