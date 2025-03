Spordimuuseumist sai esimene Green Key ökomärgise pälvinud muuseum Tartus

Green Key puhul on tegemist on kvaliteedi tähisega, mida antakse asutustele, mis täidavad kõrgeid keskkonnahoiu ja jätkusuutlikkuse standardeid. Seda ökomärgist on välja antud 1994. aastast, misjärel on selle saanud ligi 4500 ettevõtet üle maailma. Eestis tegutsevad turismiettevõtted on Green Key märgist saanud taotleda 2001. aastast saadik läbi ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse.