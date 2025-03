Taas TalTechi alistanud Bigbank Tartut lahutab finaalist üks võit

Laupäeval 3:1 võiduga lõppenud avakohtumise järel ütles Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg, et mängus oli omajagu närvilisust ning meestele tuli korduvalt öelda, et tuleks mängida agressiivsemalt. Ka teises kohtumises tuli tal sel teemal sõna võtta ja time-out'i ajal meelde tuletada, et olukorrad tuleb lõpuni mängida.