Kevad läheneb, kuid millal Emajõel laevaga sõita saab?

Emajõel annaks praegugi laevaga sõita, kinnitas Estriveri tegevjuht Albert Lass ja lisas, et mõned saunaparved on juba tellimussõite pakkunud. Lisaks märkis ta, et talvekuude jooksul tegi mitu tiiru jõel ka tema laev Arabella I, mis on Eesti vanim laev.