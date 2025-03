Kliinikum ja arstiteaduse üliõpilased kutsuvad eakaid inimesi tervisepäevale

Kolmapäeval, 19. märtsil kell 12.30 kuni 15.30 leiab Tartu ülikooli kliinikumis aset eakate päev, mille korraldajaks on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmed. Päeva eesmärk on suurendada inimeste terviseteadlikkust. Lisaks eakatele on kohale oodatud pereliikmed ja kõik huvilised mistahes vanuses.