Tartu soovib lastekaitsetöö tõhusamaks muuta

«Turvalisuse märgid» on Austraalias loodud lastekaitse juhtumikorraldusmudel, mida kasutatakse paljudes riikides. Selle eesmärk on aidata lastekaitsetöötajatel hinnata lapse turvalisust ja abivajadust, kaasates otsustusprotsessi aktiivselt nii last, tema peret kui ka tugivõrgustikku.