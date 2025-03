95. sünnipäeva tähistav Nora Toots õpetab praegugi inglise keelt

Väärikast vanusest hoolimata pole Toots õpetamisest loobunud. Selle tõestuseks laiutab elutoa telekalaual paks inglise keele sõnastik, mida tal töö tõttu aeg-ajalt tarvis läheb. «Sõnaraamatuid on mul aastatega kogunenud nii palju, et need ei mahu enam õieti kappigi ära,» tõdes juubilar naerdes. «See on neist lihtsalt kõige õhem!»