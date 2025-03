Huko Laanoja: olen vapustatud Masingu kooli tabanud rünnakust

​​Masingu kooli teeb eriliseks see, et me tegeleme lastega, keda tavakool aidata ei saa või oska. Meie kohus on leida endas usk, et iga õpilase jaoks on olemas talle sobiv viis õppimiseks. Enamik meie kooli õppima tulevatest õpilastest on kogenud varasemat ebaedu – lasteaias, koolis, koduõppel. Meie eesmärk on taastada nende usk endasse ja õppimisse. Võimalik, et just sellepärast on siia tulla soovijaid rohkem, kui saame vastu võtta.