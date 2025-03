«Mulle näib, et enne kui hakata unistama kirjanikuks saamisest, tulebki kõigepealt saada halvaks ajakirjanikuks,» tunnistab Mart Kadastik kirjaniku debüüdina üllitatud kaksikromaani «Kevad saabub sügisel» ja «Suvi sulab talvel» (2013) autoripoolses saatesõnas.

«Halva ajakirjanikuna tahan läbi elada õige elu, isegi kui see on vale,» jätkab ta. «Tahan elada keset unenägusid ja fantaasiaid, olla ümbritsetud olemata ja olnud sündmustest, reaalsetest ja väljamõeldud inimestest. Tahan elada teiste eludes, nii nagu teised on elanud minu elus. Vajan lugu.»