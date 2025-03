«Soomes on valimiste aeg ja Tamperest anti meile märku, et ametlik kiri saadetakse Tartule pärast valimisi,» sõnas linna avalike suhete osakonna juhataja Kadri Lees. «Aga eks nad rääkisid ikka sellest, et eelarve tegemine on järjest keerulisem ja otsitakse erinevaid kärpekohti. Ka Tampere maja rahaline toetamine on tugeva küsimärgi all ja kärbitakse ilmselt ära,» vahendas Lees üle-eelmisel nädalal toimunud sõpruslinnade delegatsioonide kohtumisel räägitut.