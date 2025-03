PILDID Ahhaa teaduskeskus avas esimest korda näituse Leedus

See tähendab, et Ahhaa jõudis esimest korda Baltikumis Eestist väljapoole. Esimeseks Baltikumi teaduskeskuseks, kus Ahhaa näitust on nüüd esitletud, sai Vilniuse energeetika- ja tehnoloogiamuuseum. Näitus avati seal eelmisel nädalal ning selle puhul pidas kõne nii Eesti suursaadik Leedus Kaili Terras kui ka Ahhaa juhatuse liige Pilvi Kolk.

Pilvi Kolgi sõnul on Ahhaa terviklikud näitused külastanud varem Skandinaaviat, samuti on üks müüdud Tšehhi. Lätti ega Leetu ei ole Ahhaal seni olnud võimalust elamust pakkuda, tema sõnutsi on see mõneti mõistetav, sest Ahhaa on Baltikumi suurim teaduskeskus. «Me investeerime näituste arendusse märkimisväärselt nii aega kui ka ressursse, mistõttu on väljapanekud Balti turule sageli kas liiga suured või liialt kulumahukad,» selgitas ta.