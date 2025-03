Lenne Rähn-Kuusik: vandalism Ihastes on linnavalitsuse tegemata töö tagajärg

Eks ole Ihasteski olnud murdvarguste laineid, mis on meelde tuletanud naabrivalve vajadust ja on toiminud omamoodi kogukonna liitjana. Aga need on olnud mööduvad asjad ja tegude toimepanijad kaugemalt pärit. Sealses heakorrastatud ja avatud ruumis üles kasvanud noortel ei ole tulnud mõttessegi oma kodukandis märatseda.



Eelmisel suvel hakkasid Vana-Ihastesse ilmuma inetud grafitid. Soditi bussipeatuseid, avalikus lugemisnurgas seisnud raamatukapp ja muud. Kui elanikud mäkerdised eemaldasid, tehti kiirelt uued.



Kui hakata süüvima põhjustesse, ei saa mööda vaadata sellest, et viimastel aastatel on Ihaste ja selle naabruskond jõuliselt arenenud: välja on ehitatud uusi elamualasid, lausa tänavate kaupa. Surve kasvada on jätkuv.



Hoogsat paisumist õhutab tagant linnavalitsuse retoorika endise suvilarajooni linlikumaks muutmisest, mida viiakse ellu eelkõige elamuarenduse teel. Ent ühiskondlikele aladele jäetakse rajamata spordiväljakud, mänguplatsid, avalik rand, lasteaed ja kool – ehkki üld- ja detailplaneeringud neid ette näevad.



Kui linn rajanuks valimiste eel linnapea Urmas Klaasi poolt Ihaste elanikele lubatud kooli, olnuks võimalik sinna luua ka kogukonnaruumid, näiteks väikese kohaliku haruraamatukogu, kus aktiivsed ühingud ja ettevõtted saanuks korraldada üritusi ja huvitegevust. Selline vaba aja veetmise koht Ihastes puudub. Pole ka noortekeskust, kus kasvava elanikkonna nooremad liikmed võiks turvaliselt ja põnevalt aega sisustada.