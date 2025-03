Mihkel Lees: elanikkonnakaitsele peab rohkem raha leidma

Iga kord, kui (sotsiaal)meedias räägitakse kriisivalmidusest, leidub neid, kes süüdistavad rääkijaid tühjas hirmutamises. «Eesti pole ju sõjas; turvalisuse võti on hoopis Venemaaga heade suhete hoidmises; raha on ka mujale vaja» on mõned peamistest argumentidest, millega üritatakse inimesi uinutada.