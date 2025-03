Päästjate tähelepanu nõudsid põlev penoplast ning kõrbenud kala ja popkorn

Kolmest väljakutsest esimese said päästjad reede õhtul kella poole viie paiku, kui häirekeskusele helistaja teatas, et Kambja vallas Soinaste külas levib musta suitsu. Tema arvates võis põleda kulu, sest väljas oli tugev tuul, mis paksu suitsu levitas.

Sündmuskohale jõudnud päästjad avastasid, et suitsu tekitas lõke. Täpsemalt selgus, et seal põletati ehitusplatsilt pärit penoplasti ning et lõkkepõletaja oli nende saabumise hetkeks ära läinud. Nii jäi lõke päästjate kustutada.