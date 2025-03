Reformierakond ja Eesti 200 jätkavad valitsuses Sotsiaaldemokraatliku Erakonnata, ent mitmed eestlased usuvad, et peaminister Kristen Michalil ja teistelgi oleks aeg hoopis tagasi astuda.

Nädal tagasi teatasid Reformierakond ja Eesti 200, et moodustavad koos uue valitsuse ilma Sotsiaaldemokraatliku Erakonnata. Tartu Postimees küsis pühapäeva pärastlõunal, millised ootused ja lootused on tartlastel uuele valitsusele, ning vastustest jäi kõlama, et pigem soovitakse erakorralisi valimisi ja praeguse võimuliidu tagasiastumist.