VAATA PILTE Suured jääkamakad tungivad Peipsi järve kaldale

Pühapäeva ennelõunal käisid Peipsiääre vallas Nina külas tuletorni ja Kalevipoja silla juures veepiirile kogunenud jääkuhjasid oma silmaga kaemas kümned inimesed. Kohal olid ka piirivalvurid, kes hoidsid rahval silma peal ja jälgisid, et jääle minemise keelust kinni peetaks. Kaldale oli pandud ka silt, mis teatas, et jääle minek on keelatud.