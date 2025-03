Kuigi Kroonuaia tänaval kehtib kiirusepiirang 30 kilomeetrit tunnis, kipuvad autojuhid seda unustama, sest sõidutee on praegu mõnusalt avar, sõnas linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski.

Et autode kiirust senisest tõhusamalt kontrollida, ehitatakse sõidutee kitsamaks. Seejuures on arvestatud nii bussiliikluse kui ka sellega, et juhid mahuksid tee ääres peatatud sõidukitest mööduma, selgitas Lužetski.