Majandusteadlane Maaja Vadi ja kutsehariduse edendaja Liivi Raudsepp pälvisid Tartu ettevõtlike daamide tunnustuse

Tartu ettevõtlike daamide jagatavatest tiitlitest üks on aastate daami tunnustus, mis antakse aastatepikkuse eduka ja järjekindla tegevusega silma paistnud naisele. Ja teine on ettevõtliku daami tiitel, mille saab see, kes on viimasel ajal olnud silmapaistvalt edukas kas oma põhitöös või ühiskondlikus ametis.