«Tõmme» ilmus mullu hilissügisel. 104-leheküljelise raamatu on toimetanud Helena Läks, üllitajaks on märgitud Kastani Tänava kirjastus. «Tõmmet» on kirjeldatud kui poeetilist teost, mis on kehaline ja afektiivne, milles on ohtralt aistinguid ja tundeid, ihasid ja meeli ning looduskogemustest tekkinud kujutluspilte, mis muutuvad sisetunde metafooriks.