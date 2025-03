Lipuheiskamise vääriline emakeelepäev viib mõtted kõigepealt eesti keelele, aga sellel puhul korraldatud üritustel on mõni ka säherdune, kus ilmneb rõõmus üllatus: võrukeelsete inimeste emakeel on võru keel ja saksakeelsetel inimestel saksa keel. Ja saab ju mõelda nõndagi, et on olemas kunstikeel, muusikakeel, teaduskeel ja spordikeel. Elu on imeline!