«Mu töökaaslased ütlevad, et kunagi hooldekodus on mul kõikide teistega võrreldes kõige ilusamad tissid,» lausub Karin naerdes. Tõsi, sest kunstrinnad ei tohiks ju vanusega vormi kaotada! Aga nii teravat nalja saab Karin enda üle heita ainult seetõttu, et on tugev ja enesekindel.